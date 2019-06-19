Okul süresince burs, bitirince iş garantisi 

Tekstil, hazır giyim ve deri ihracatçı birlikleri ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nın (TTSİS) başlattığı “Tekstil ve Deri Mühendislerinin Sektöre Kazandırılması Çalışmaları” kapsamında, Anadolu ve fen lisesi rehber öğretmenleri ve okul müdürlerine yönelik tanıtım semineri düzenlendi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, seminerde yaptığı konuşmada, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için üniversite sınavında ilk 80 bine giren öğrencilere tekstil ve deri sektörünü tercih etmeleri durumunda öğrenim hayatları boyunca asgari ücrete kadar burs vereceklerini bildirdi. Öksüz, “Bunun için öncelikli şartımız tekstil mühendisliğinin, öğrencinin ilk 5 tercihinden biri olması. Sınavda ilk 20 bine girenlere net asgari ücret kadar burs vereceğiz. 20-50 bin arasında olanlar net asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bin arasındaki adaylar ise net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında karşılıksız burs imkânından yararlanacak. Burs, öğrenim hayatları boyunca devam edecek ve karşılıksız olacak” dedi.

KONTENJANLAR BOŞ

Öksüz, isteyen öğrencilere 5 yıl boyunca iş garantisi de verileceğini belirterek, ekonomik koşullar ve gelişen dünya görüşünün, öğrencilerin üniversite tercihini değiştirdiğini, bunun sonucunda da eskiden tıp fakültesine girebilecek puanları alan öğrencilerin okuduğu tekstil mühendisliği bölümlerinin puan ve sıralamasının gerileyip kontenjanların boş kaldığını anlattı.

Bu bölümü seçip işsiz kalan yok

Sektörün 15.7 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla ülkeye en fazla net döviz girdisi sağlayan sektör olduğunu ve 1 milyon kişiye istihdam sağladığını bildiren Öksüz, “Tekstil mühendisliği tercih edip de işsiz kalan hiçbir öğrenci yok" diye konuştu.

Sektörde birikim sahibi mühendislere ihtiyaç var

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de “En büyük eksikliklerimizden biri iyi yetişmiş insan gücü. Üniversitelerde 13 tekstil mühendisliği bölümünün çoğunda kontenjanlar boş kalıyor. Sadece İTÜ ve Ege Üniversitesi’nin bölümleri kontenjanlarını doldurabiliyor. Oysa bizim sektörü günün gereklerine göre domine edecek, dönüştürecek birikime sahip mühendislere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.