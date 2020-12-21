Oh dedirten yatırımla Van kabına sığmıyor

Yılın ilk 11 ayında açılan 851 fabrikayı ‘lokanta, market açtılar’ sözleriyle itibarsızlaştıran muhalefete en güzel cevap, tekstil üssüne dönüşen Van’dan geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’ çerçevesinde başlatılan Van’daki Tekstilkent kabına sığmıyor. Avrupa’nın tedarik üssüne dönüşen projeyle ilk etapta 32 fabrika inşa edildi. 52 milyon lira bütçeli proje kapsamında 2 bin kişi istihdam edildi. Ancak yatırımcının talebi bitmedi.

YENİ OSB GELİYOR



Bu kez 2019’da Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi devreye alındı. 16 milyon liralık bu projeyle tekstilde faaliyet gösteren işletmelerin yatırım ihtiyacı karşılanacak. Proje kapsamında 70 fabrika alanının altyapısı tamamlanacak. Bölgede yeni yatırımların devreye girmesinde Kovid-19 nedeniyle Avrupa’nın ‘hijyen’ endişesiyle yönünü Türkiye’ye çevirmesi de etkili oldu. Şimdi artık Avrupa hazır giyim ihtiyacının önemli bir bölümünü Doğu’nun yükselen yıldızı Van’dan karşılıyor.

Van’daki Tekstilkent Projesi’ni destekleyen Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, proje sayesinde büyükşehirlere çalışmaya giden gençlerin döndüğünü söyledi. Güray, Tekstilkent’te yüzde 60’ı kadın olmak üzere gençlerin istihdam edildiğini bildirdi. Güray, “Şu anda 3 bin Vanlı gencimiz istihdam ediliyor. Bu gençlerimizin ürettiği ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor. Avrupa ülkeleri, pandemi sürecinde Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerin sağlık sistemlerindeki problemlerden dolayı özellikle üretimin çoğunu Türkiye’ye ve özelde de bölgemize kaydırmış durumda“ dedi.

GENÇLER OH DİYECEK



Güray yakında Tekstilkent 2’nci etap yer tahsisine başlayacaklarını da aktardı. Hesaplamalara göre burada kurulacak 70 fabrikayla toplam 15 bin gence iş imkanı sağlanmış olacak. Böylece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçen hafta yaptığı “Ohhh! paralar PKK’ya gitmiyor, millete gidiyor” sözleriyle gündeme gelen süreçte bu kez işsiz gençler ‘oh’ diyecek.

İZMİR’DEN VAN’A YATIRIM KARARI



Van Tekstilkent’te yer alan bir firmanın yetkilisi Hasan Polat merkezi İzmir’de olan şirketin Van’da yatırım kararı aldığını ifade ederek “4 bin 800 metrekare alanda 40 kişiyle başladık, 2.5 yılda 280 istihdama ulaştık” dedi. Başka bir firmanın yetkilisi Mehmet Ayhan, 50 kişiyle başladıkları faaliyetlerine 100 kişiyle devam ettiklerini ve günlük 2.500 ürün çıkardıklarını dile getirdi. Fabrika açan bir şirketin yetkilisi Zozan Adıyan da Bangladeş ve Hindistan’a giden siparişlerin kendilerine geleceğini söyledi.

VARANK: ÖNCELİĞİMİZ GENÇLERİN İSTİHDAMI



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hükümetin doğu-batı demeden Türkiye’nin dört bir yanına yatırım götürmek için insanüstü bir gayret gösterdiğini söyledi. Varank “Maalesef bütçe görüşmelerinde gördük ki muhalefet bir yandan hükümetimizi işsizlik rakamları üzerinden eleştirirken, diğer yandan yatırımlara karşı çıkıyor. Yatırımcılar arasında kimlik siyaseti güderek ayrımcılık yapıyor. Karşımızda adeta sermaye faşisti bir muhalefet var” dedi. Varank ”Özellikle terörden çok çekmiş bölgelerde gençlerin ve kadınların istihdamını önceleyen projeler yürütüyoruz. Van Tekstilkent Projesi bunun en güzel örneği. Van Tekstilkent, halihazırdaki rekabet gücümüzü daha da yukarı çekmemize yarayacak bir yatırım, hepsinden önemlisi de kadın ve gençlerin istihdama katılmasına öncü rol üstlenecek” dedi.

15 BİN KİŞİYE İŞ



Bakan Varank Türkiye genelinde 1 milyon kişinin tekstil ve hazır giyimde çalıştığını da hatırlatarak kadın istihdamı oranının ise yüzde 68 olduğunu söyledi. Varank bir süre önce Van Tekstilkent’e yaptığı ziyarette yeni fabrikalarda Van’da 15 bin kişiye istihdam sağlanacağını söylemişti.

ÇALIŞANLAR SEVİNÇLİ



Tekstilkent’teki bir işletmede ustabaşı olarak çalışan İbrahim Kaya “18 yıldır bu meslekteyim. 2017’de İstanbul’dan buraya göç ettim. Hem sosyal hem ekonomik olarak benim için çok daha iyi oldu” dedi. Tekstil çalışanı Hülya Demir ise “Daha önce hiç çalışmamıştım. Babamdan para istemeye utanıyordum” dedi. İpek İpek de 8 kişilik ailesinde kardeşiyle birlikte çalıştıklarını belirterek “Toplumumuz biraz baskıcı. Biz çalışarak bunu aşmış olduk. Bizi örnek alanlar oldu” diye konuştu. Çalışmak için İzmir’den Van’a gelen Şinasi Bozkurt da “Buranın şartları bana daha iyi geldi, kabul ettim” dedi.