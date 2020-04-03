Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Öğretmenlerin ek ders ücretinde değişiklik!

Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? sorusunun yanıtı tüm öğretmenler tarafından merak ediliyor. Öğretmenlerin ek ders ücretinde değişiklik yapıldı. Koronavirüs salgını sebebi ile okulların kapalı kaldığı dönemde öğretmenlerin ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ücretlerini almalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ek ders saatlerine ilişkin kararda değişikliğe gidildi. Buna göre; 2019-2020 öğretim yılında görev yapan öğretmenler, koronavirüs salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi ve uzaktan eğitim görevi verilmesi halinde, ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin bu görevleri yerine getirmekle yükümlü olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğretmenlerin, ek ders ücretleri geri tahsil edilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI VERİLECEK Mİ?

MEB Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında açıklama yaptı. Selçuk,"Ücretli öğretmenler ek ders ücreti alabilecek. Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak" dedi.

BAKAN ALBAYRAK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Kovid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarının taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Kovid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarının taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.