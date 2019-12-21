Öğretmen maaşı 2020 ne kadar? Sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar?

Öğretmen maaşı 2020 ne kadar? sorusu öğretmen olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması açıklaması ile binlerce adaya müjde verildi. 20 bin sözleşmeli öğretmenler arasından en fazla 3007 kişilik kontenjan ile Sınıf öğretmeni alınacak. bu haberin ardından öğretmen maaşları araştırılıyor. Öğretmen maaşı 2020 ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde..



ÖĞRETMEN MAAŞI 2020 NE KADAR?

Aralık ayı enflasyın oranının da açıklanması ile 2020 öğretmen maaşları belli olacak. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

2019 YILINDA YENİ ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN MAAŞI

2019 yılı içerisinde atanacak olan ve sözleşmeli olarak ataması yapılan öğretmenlerin maaşları 3 bin lira civarında olacak. Yeni yıla 65 bin yeni öğretmen ile girecek olan MEB'de bu sayının 80 bine yaklaşması bekleniyor. Sözleşmeli öğretmenlerin maaşı ise sözleşme ücreti ile toplu sözleşmede memura verilen oranlar doğrultusunda yapılacak zam ile birlikte;

2019 yılı ilk altı ay sözleşmeli öğretmen maaşı: 3.536,46 TL

2019 yılı ikinci altı ay sözleşmeli öğretmen maaşı: 3.696,89 TL

* Bu tutar bekar, sendikasız ve ilksan, BES gibi herhangi bir kesintisi olmayan öğretmenler içindir ve enflasyon farkı eklenmemiştir.

2019 ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmenlerin maaş hesaplaması ek ders üzerinden öğretmenin girdiği ders saatine göre yapılmaktadır. Ücretli öğretmenler ders saati ücretlerine 2018 yılında ilk 6 ayı için %4 oranında zam aldılar. Enflasyon oranının %5,69 olarak açıklanmasının ardından da ücretlere ilave 1.69 oranında da zam ilave edilerek, toplam zam %5,69'a ulaştı. Mevcut ücretli öğretmen maaşları aşağıdaki gibidir. 2019 yılı maaşları enflasyon verilerinin netleşmesi ile ortaya çıkacaktır.

Ücretli Öğretmenler mevcut maaşları şu şekildedir;

120 Saat üzerinden Maaş Hesabı:

– Ayda 120 saat derse giren (Bekar): 1.471,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.471,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.494,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.516,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.547,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.554,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.501,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.524,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.547,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.554,35 TL

132 Saat üzerinden Maaş Hesabı:

– Ayda 132 saat derse giren (Bekar): 1.603,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.603,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.626,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.648,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.679,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.694,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.633,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.656,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.679,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.709,28 TL

*Vergi indirimi veya İcra Kesintisi varsa bunlar da ayrıca hesaplanarak maaş son halini alır. Yukarıdaki maaş hesaplamaları yapılırken brüt maaştan %15 vergi dilimi+Damga Vergisi+SSK kesintisi yapılmış, daha sonra üzerine Asgari Geçim İndirimi (AGİ) eklenmiştir.

EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ek ders ücretleri 2018 Ocak, 2018 Temmuz, 2019 Ocak verileri kadrolu, ücretli ve sözleşmeli öğretmenler için şu şekildedir;

Kadrolu ve Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti:

- 2018 Ocak: 12.80 TL

- 2018 Temmuz: 13.90 TL

- 2019 Ocak: 16.81

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti:

- 2018 Ocak: 11.00 TL

- 2018 Temmuz: 11.95 TL

- 2019 Ocak: 14.45