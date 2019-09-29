OGM sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işe alım başvuru sonuçları sorgula

“OGM personel alımı sonuç ne zaman açıklanacak?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 12 Eylül- 23 Eylül tarihleri arasında alındı. Yoğun ilgi gören başvuruların heyecanla sonuçları bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

OGM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM personel alımı sonuçları 3 Ekim 2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile sorgulanabilecek.

Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

- Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,

- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,

- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,

yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILDI?

Adaylar 12 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yaptılar. Başvuru işlemleri 23 Eylül gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.