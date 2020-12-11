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11 Aralık 2020 Cuma 21:07 | Son Güncelleme:

Ocak-kasım döneminde 851 fabrika üretime başladı

Ocak-kasım döneminde 851 fabrika üretime başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 2020 yılında Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) kurulmaya başlanan fabrika sayısını açıkladı. Varank, "Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB'lerle ilgili bir dizi açıklamalarda bulundu. 2020 yılında üretime başlayan fabrikalarla ilgili Varank, "2020 yılında kurulan 11 OSB ile toplam OSB sayısı 325'e, kredi desteği verdiğimiz sanayi sitesi sayısı ise 480'e ulaştı." dedi.

YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

Türkiye'nin otomobilinin tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ettiğinin altını çizen Varank, şöyle devam etti:

"Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz; yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye'nin otomobili için vatanlarına döndüler."

"SALGIN SONRASI DÖNEMİN KAZANANI OLACAĞIZ"

Vatandaşların müsterih olmasını isteyen Bakan Varank, "Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı.  Riskleri takip edecek, kırılganlıkları gidereceğiz. Ekonomi yönetimi olarak reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz." dedi.

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