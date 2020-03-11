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  3. Ocak ayı cari denge rakamları açıklandı

Ocak ayı cari denge rakamları açıklandı

Ocak ayı cari denge rakamları açıklandı

Ödemeler dengesi ocakta 1 milyar 804 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 494 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ocak 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari denge geçtiğimiz ocak ayında 1,8 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler dengesi ise 6.5 milyar dolar fazla verdi.

Piyasalarda beklenti 2,6 milyar dolarlık açık yönündeydi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ocak ayındaki cari denge rakamlarında ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar dolar artarak 3,2 milyar dolara yükselmesinin etkili olduğu vurgulandı. 


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