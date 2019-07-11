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  3. O hastalığı olanlara erken emeklilik hakkı! 1800 gün prim ödenmişse...

O hastalığı olanlara erken emeklilik hakkı! 1800 gün prim ödenmişse...

O hastalığı olanlara erken emeklilik hakkı! 1800 gün prim ödenmişse...

Sosyal güvenlik mevzuatı, çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor.

Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor. Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş görmezlik gibi kolaylıklar sunuluyor. Son yıllarda diyabet (şeker) hastalığının yaygınlaşması ve çalışmayı engelleyici boyutlara ulaşması, malulen emeklilik taleplerini de artırdı.

1800 GÜN ŞARTI VAR

Malulen emeklilikte rahatsızlığın sigorta olduktan sonra, yani çalışırken ortaya çıkması ve çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması gerekiyor. En az 10 yıl yani 1800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor. Tabii çalışma gücünün hastane raporuyla belirlenmesi ve raporun SGK tarafından da onaylanması şart. Eğer diyabet hastalığınız çalışma gücünüzün yüzde 60 kaybına yol açmışsa malulen emekli olabilirsiniz. SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığın insan vücudunda en az 3 organı bozması gerektiği de belirtiliyor.

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