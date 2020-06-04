Normalleşme zamları enflasyonu besledi

Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 1.36, yıllık 11.39 yüzde arttı. Beklenti aylık 0.90-1, yıllık yüzde 10.66’ydı. Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0.85 artış göstermişti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı verilere göre üretici fiyatları ise aylık 1.54, yıllık yüzde 5.53 oldu. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinde 1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşme adımları öncesi yapılan zamlar etkili oldu.

GİYİM YÜZDE 6.8 ARTTI

Mayısta yeni mahsullerin tezgaha çıkmasıyla gıda fiyatlarda düşüş yaşanırken giyim ve ayakkabıda yüzde 6.85, ulaştırmada ise yüzde 3.30 fiyat artışı görüldü. Lokanta ve otellerde ise yüzde 0.16 artış oldu.

Mayısta endekste yer alan 418 maddeden, 66’sının fiyatı düşerken 70 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 282 maddenin fiyatı ise arttı. Ürün bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 40.87 ile çilekte gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 51.37 ile sivri biber oldu. Mayısta şehirlerarası otobüs bileti yüzde 11.56, berber ücreti de yüzde 9.78 zamlandı.