Normalleşme desteği nedir? Normalleşme desteği ne zaman, kimlere verilecek?

Yeni istihdam kalkanı paketinin detaylarında normalleşme desteği ile ilgili de birtakım bilgilendirmeler yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrası geçilen normalleşme adımları sürdürülürken; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınan yeni kararlara göre işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uygulamasının bir süre daha devam ettirileceği bildirildi. Vatandaşlara verilecek olan normalleşme desteği ile ilgili merak edilenler haberimizde…

NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Korona virüsü salgını sonrasında normalleşme sürecine geçiş yapıldı ve bu kapsamda belirlenen aşamalar uygulanmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yeni istihdam kalkanı paketini kamuoyu ile paylaştı.

Söz konusu pakete göre normalleşme sürecinde yeni düzenlemeler yapılmaya başladı. İşten çıkarma yasağının süresi uzatılırken; kısa çalışma ödeneği ödemelerinin devam ettirileceği belirtildi. Fakat bu kez bu uygulamada değişiklik yapılacak; kısa çalışma ödeneği artık “normalleşme desteği” adı altında verilecek.

NORMALLEŞME DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Normalleşme desteği, esasen kapanan veya kısmi çalışan ancak haziran ayıyla birlikte normalleşmeye başlayan işyerleri için düzenlendi. Böylelikle normalleşmeye dair vatandaşlara destek verilmiş olacak.

Mevcut durumda kısa çalışmaya başvuran işletmeler, yeniden başvuru yapmadan bu destekten yararlanabilecekler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetle Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

“Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız. Çalışanımızın işsiz kalmasını istemiyoruz, bu birinci maddemiz. Çalışanlarımızın normal sürece geçmesi için normalleşme desteği adında yeni bir modelle çalışacağız.

Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak.

Çalışma Bakanlığı olarak hedefimiz istihdamı korumak. 2019 Ocak ile 2020 Nisan arasında işini kaybeden çalışanlarımızı yeniden kazanmak istiyoruz. Ekonomiye katkı sunmuş insanlarımız var. Bu destekle bu amaca hasıl olacağımıza inanıyoruz.”

Tıpkı kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi, normalleşme desteği de bin yedi yüz TL’den başlayan düzeyde bir ücret desteği olması ön görülüyor. Esnek çalışma da yine bu kapsamda ele alınacak. Bu konuda da 25 yaş altı ile 50 yaş üstü kişiler için kolaylık sağlanması planlanıyor.