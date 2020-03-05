Nohutta ihracat hamlesi

Leblebiden humusa birçok gıda ürününde kullanılan önemli bir besin kaynağı olan nohutta ihracat, geçen yıl 76.2 milyon dolarla ithalatın yaklaşık 6 katı olarak gerçekleşti.

DESTEKLE ÜRETİM ARTTI



Geçen yıl 96 ülkeye 127 bin ton nohut ihraç edilirken en çok ihracat 13 milyon 305 bin dolarla Pakistan’a yapıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, “300 lira olan prim destekleri, 2018’den itibaren ton başına 500 lira oldu. Bu politikalarla ekim alanları yüzde 32 arttı, üretim ise 2019’da yüzde 34 artışla 630 bin tona yükseldi. Artan üretim sayesinde Türkiye net ihracatçı konumuna geldi” dedi.