Nisan enflasyon tahmini nedir? 2019 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Nisan ayı enflasyon oranı ile ilgili TÜİK son dakika açıklaması araştırıyor. Nisan enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu her ay TEFE TÜFE oranını açıklıyor. Emekli maaşı zammı, memur maaşı zammı, kira artış oranı gibi birçok zam TEFE-TÜFE ve enflasyon oranına göre belirlendiği için vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Nisan ayı rakamları 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak. TCMB Beklenti anketinde yıl sonu TÜFE 15,64'ten yüzde 16,23'e çıkarken, yıl sonu dolar kuru beklentisi de 6.06 yerine 6,20 oldu. Mart ayında açıklanan sonuçlarda TÜFE'de yüzde 1,03 artarken, yurtiçi ÜFE yüzde 1,58 artış kaydetmişti.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak.

NİSAN EYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

TÜİK tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. TCMB Beklenti anketinde yıl sonu TÜFE 15,64'ten yüzde 16,23'e çıkarken, yıl sonu dolar kuru beklentisi de 6.06 yerine 6,20 oldu.

MART ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Mart ayı enflasyon oranı 3 Nisan tarihinde açıklandı. Aylık 1.03 yıllık ise yüzde 19.71 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,70 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %3,48 ile sağlık grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,44, eğitimde %1,45, ulaştırmada %0,75 ve lokanta ve otellerde %0,67 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,29 ile haberleşme oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,29 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %29,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %27,94, ev eşyası %26,98, eğlence ve kültür %20,08 ve sağlık %19,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,28 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,15 artış gerçekleşti.

Mart 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.