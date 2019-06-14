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14 Haziran 2019 Cuma 10:11 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 10:16

Nisan ayında cari açık 1,3 milyar dolar geriledi

Nisan ayında cari açık 1,3 milyar dolar geriledi

Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 634 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 634 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıklamasında, " Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 656 milyon dolar azalarak 1 milyar 844 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 243 milyon dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1 milyar 738 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi.

 

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