Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı! Son dakika 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE enflasyon oranı nedir? İşte yanıtı

Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın 3'nde açıklanıyor. Bu ayın 3'ü hafta sonuna denk geldiği için enflasyon rakamları 4 Mayıs'ta açıklandı. Enflasyon nisanda yüzde 0,85 artarken, yıllık bazda yüzde 10,94 oldu. İşte enflasyon oranları

SON DAKİKA NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

2020 Nisan ayı enflasyon oranları bugün saat 10:00'da açıklandı. Enflasyon nisanda yüzde 0,85 artarken, yıllık bazda yüzde 10,94 oldu.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Mayıs'ta açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,17, en yüksek yüzde 1,4 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre, bir önceki ay yüzde 11,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,79'a düşeceği hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,03 olurken, tahminler yüzde 7,10-10,50 aralığında yer aldı.

MART AYI ENFLASYON ORANI NASILDI?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,57, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,87 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,50 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,61 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,57, Yİ-ÜFE yüzde 0,87 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,86 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 3,22, geçen yılın mart ayına göre yüzde 8,50 arttı.