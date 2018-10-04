New York'ta popüler kültür etkinliği Comic Con başladı

Fuar, Jacob K. Javits Convention Center'da açıldı. Büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ziyaretçiler, erken saatlerden itibaren fuar alanı önünde sıra bekledi, kıyafetleri ile renkli görüntüler oluşturdu.

Ziyaretçiler, fuar alanından bol bol fotoğraf ve görüntü çekti.

Doğu Yakası'nın en büyük çizgi roman ve popüler kültür etkinliği olarak bilinen fuarda, çizgi roman, grafik roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarında stantlar açıldı. Fuarda farklı konularda panel ve özel gösteriler de yer alıyor.

Çizgi roman endüstrisi ürünleri, video oyunları ve dizi filmlerin dahil olduğu ABD'nin en büyük eğlence fuarı, birçok firmanın yıllık önemli duyuruları için de bir mecra oluşturuyor.

Fuar, 7 Ekim'e kadar sürecek.

(AA)