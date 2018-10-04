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New York borsası yükselişle kapandı

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New York borsası, çarşamba gününü İtalya'ya yönelik endişelerin azalması sayesinde yükselişle tamamladı.

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Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 54,45 puan (yüzde 0,20) artışla 26.828,39 puana çıkarak dün kırdığı rekoru bir üst seviyeye taşıdı. Standard & Poor's 500 Endeksi 2,08 puan kazançla 2.925,51 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 25,54 puan (yüzde 0,32) yükselişle 8.025,09 puana yükseldi.

Analistler, Avrupa ve Amerika borsalarının dünkü kayıplarının ardından toparlanmasında, İtalya ile AB arasındaki bütçe tartışması ve gerilimin azalmasının etkili olduğunu belirtiyor.

Bu arada, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, eylülde 230 bin kişilik artışla beklentiyi geride bırakarak son 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ayrıca, imalat dışı ISM endeksi, Eylül ayında 61,6'ya çıkarak 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

(AA)

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