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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, perşembe gününe düşüşle başladı.

New York borsası, açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 2,36 azalışla 26.671,92 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 2,59 düşüşle 3.049,11 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,43 azalışla 8.790,09 puandan işlem gördü.

AA'nın aktardığı habere göre, endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine karşı alınan tedbirler ve ABD'nin 14 eyaletinde ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı"da eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın 10 eyalette ipi göğüslemesiyle çarşamba gününü ralli ile tamamlamıştı.

Dünya Bankası'nın koronavirüs salgınıyla mücadele için 12 milyar dolarlık yardım paketini devreye sokacağını duyurmasının ardından, Uluslararası Para Fonu (IMF) da dün 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını açıklamıştı.

ABD Kongresi ise salgınla mücadele için 8,3 milyar dolarlık acil durum kaynağının ayrılması konusunda anlaştı.


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