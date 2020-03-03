Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0571
  • 6,7796
  • 317.049
  • 111207
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, salı gününe düşüşle başladı.

New York borsası açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,8 azalışla 26.762,47 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.092,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,6 azalışla 8.965,10 puandan işlem gördü.

AA'nın aktardığı habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay içerisinde faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamlayan piyasalar, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bugün yaptığı ortak açıklama sonrası aşağı yönlü bir seyri izledi.

Analistler, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları tarafından Kovid-19 salgınına ilişkin yapılan açıklamanın küresel ekonomiyi destekleyecek somut önlemler içermemesi nedeniyle piyasalarda hayal kırıklığına neden olduğunu belirtiyor.

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Kovid-19 salgınının olası etkilerine karşı güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi aşağı yönlü risklere karşı korumaya yönelik uygun tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirmişti.


Murat Boz ve Deren Talu arasında sürpriz yakınlaşma!
'Siz hala yediğinizi gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!'
Cem Yılmaz'ın taytı sosyal medyayı salladı!
Murat Boz ateş püskürdü: Utanın!
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
<p>İdlip’teki saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik’ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin dün me

Şehit cenazesinde İYİ Partili vekilden tepki çeken hareket

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yusufeli barajı 190 metreye ulaştı

SİHA'lar, İdlib'deki hedefleri nasıl vurdu?