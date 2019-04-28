Netaş AB'nin parasını koruyacak 'kritik zincir'e girdi

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Son yıllarda hem ülkeler hem de şirketler en büyük sınavı dijital dönüşüm liginde veriyor. Öyle görünüyor ki bu ligde yapılan yatırımlar küresel rekabetin kazananlarını da belirleyecek. IDC rakamlarına göre, 2022'ye kadar dünya ekonomisinin en az yüzde 60’ının dijitalleşmesi bekleniyor. Bu süreçte yapılacak yatırımların tutarı ise 7.5 trilyon doları bulacak. Dijital dönüşüm jet hızıyla sürerken, siber riskler de dünyanın en önemli tehdidi haline geldi. Dünya bu tehditlerle başa çıkmaya çalışırken Türkiye’den bir firma yerli veriyi yerli teknolojilerle korumamız sağlıyor; Netaş.

KARA PARA AKLAMAYA BLOK

Netaş yatırımlarını sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da verisini koruma hedefiyle yapıyor. Avrupa Birliği’nin geleceğini şekillendirecek yeni nesil platformların inşasında rol oynadıklarını anlatan Netaş Siber Güvenlik Hizmetleri Direktörü Fatma Hacıoğlu Doğar, Blockchain temelli “Critical-Chains” projesinde AB'yle ortak çalıştıklarını, bu projeyle AB’nin yeni nesil finans dünyasında siber güvenlik, kara para aklama gibi tehditlerin önlenmesinde söz sahibi olacaklarını anlattı.

Siber suçlar hızla artıyor. Rakamlar nasıl?

Siber suçların küresel ekonomiye maliyeti 600 milyar dolar ve 2021’de bu rakamın 6 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. Avrupa siber suçlar sebebiyle yılda ortalama 265 milyar euro kaybediyor. Türkiye ise Orta Doğu'da en çok e-posta saldırısı alan ülke.

Netaş neler yapıyor dijital dönüşüm ve siber güvenlik konularında?

Ülkemizin dijital dönüşümde referans projelerde izimiz var. Mahkeme salonlarını ve cezaevlerini video konferansla bağlayan projede bakanlığın proje ortağıyız. Yozgat, Adana ve Elazığ şehir hastanelerinin veri merkezleri ve BT altyapıları tasarladık. 55 stadyumu 'akıllı' hale getirdik.

İstanbul Havalimanı’nda da sizin iziniz var değil mi?

İstanbul Havalimanı’nın teknoloji altyapısını biz kurduk. Burada toplam 55 bin kişiye eş zamanlı, hızlı ve güvenli internet sağlanabiliyor. Bu Türkiye için bir rekor. Havalimanının kritik sistemleri de Netaş’ın kurduğu veri merkezi bulut otomasyon sistemi üzerinde çalışıyor.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN EKİPTE

Dünyada neler yapıyorsunuz?

AB’nin geleceğini şekillendirecek yeni nesil platformların inşasında da rol oynuyoruz. Bu konulardan biri Blockchain temelli “Critical-Chains” (kritik zincirler) projesi. H2020 Avrupa Birliği Programı kapsamında yer aldığımız projeyle AB’nin yeni nesil finans dünyasında siber güvenlik, kara para aklama ve sahtecilik gibi birçok tehdidin önlenmesinde söz sahibi olacağız. “Critical-Chains” projesi sayesinde Türkiye de AB’nin blokzincir temelli yeni nesil finans merkezinin veri transferi güvenliğinde rol alacak.

Yapay zekayla GSYH’ye 15.7 trilyon $ katkı

Siber güvenlikte yapay zeka kullanılıyor mu?

Yapay zeka hayatımıza sağlık, finans, ticaret gibi bir çok alanda girmiş durumda. Belirtilerden hastalık tahmini yapan uygulamaları; bizim adınıza yatırım yapan akıllı yatırımcıları, rota çizen navigasyonları hali hazırda kullanıyoruz. Buna benzer kullanım alanları artacak. 2030’a kadar yapay zekâ kullanımının küresel GSYH’ye yüzde 14 artışla ilave 15,7 trilyon dolar katkı sağlayabileceği tahmin ediliyor. Netaş olarak biz de yapay zekayı siber güvenliğe daha fazla entegre etmek için çalışıyoruz.

Yerli ve milli ilk ses siber güvenlik ürünü

Türkiye’de ağırlıklı olarak yabancı siber güvenlik ürünleri kullanılıyor. Yerli ürünler de geliştiriliyor mu?

Netaş olarak yerli siber güvenlik hizmeti sağlayıcısı misyonumuzla yerli birçok siber güvenlik ürünü ve yazılımını da Türkiye’ye armağan ettik. Öncelikle Ses güvenliği en önemli konulardan birisi. Nova ailesi ürünleriyle ses güvenlik duvarı, kriptolu haberleşme, Trafik yönetimi sistemi ürün ailesiyle Türkiye’deki yerli ve milli ilk ses siber güvenlik ürününü çıkaran firmayız. Yine siber güvenlik ürünleri verilerini toplayıp; analiz ettikten sonra bir büyük veri platformunda tüm güvenlik mimarisinin analizinin takibini sağlayan siber güvenlik büyük veri analitik platformu da Netaş ‘ın milli yazılım olarak geliştirdiği ürünlerden.

Bu yıl pazar 210 milyon dolara ulaşır

Türkiye’de siber güvenlik pazarının büyüklüğü ne kadar?

Türkiye’nin de içinde bulunduğu META bölgesinde 2019 yılında Siber Güvenlik pazarının 2.7 milyar dolara ulaşacağı, Türkiye’de ise pazar büyüklüğünün 210 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam 2017’de 185,7 milyon dolar, 2018’de 195.8 milyon dolardı. Farkındalık arttıkça pazarda büyümesini sürdürüyor.

Yeni nesil teknoloji 'yeni nesil risk'

Şirketler, ülkeler kendilerini siber tehditlere karşı koruyamazsa ne olur… Ne gibi örnekler var?

Mesela 2018 yılında turizm ve sağlık sektörünün zaafiyetlere ne kadar açık olduğu kanıtlandı. Kasımda, Starwoods Hotels, 500 milyona yakın otel müşterisinin bilgilerinin sızdırıldığını doğruladı. British Airways’in mobil uygulamasından bilet alan yaklaşık 380 bin yolcunun geçtiğimiz ağustosta kişisel bilgileri çalındı. Ayrıca yakın zamanda halkın en sevdiği sosyal medya mecrası Facebook’ta milyonlarca kullanıcının kaydına erişildi.