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  3. Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı
08 Eylül 2020 Salı 09:40 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı

Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı
AA

Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanlara ise 9 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi "0-2-4" olanlara bugün, "6-8" olanlara 9 Eylül'de yapılacak.

AA'nın haberine göreNakdi Ücret Desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ ÖDEMELERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Eylül 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

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