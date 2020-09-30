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30 Eylül 2020 Çarşamba 10:06 | Son Güncelleme:

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ekim'de yapılacak

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ekim'de yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını ifade etti.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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