Nadir ağaçlardan eşsiz ürünler

İlk tasarım serisi bir yıldırımın düşmesiyle %82 zarar gördüğü için ömrünü tamamlayarak hukuken aramıza katılması uygun görülmüş ve Cedrus markasının ortaya çıkmasına ilham veren 1076 yaşında kadim Toros Sediri.

Peki hikaye nereye dayanıyor;

Yer: Altınyayla, Burdur. (2200 m.)

Filizlenme tarihi: M.S. 942

1076 yaşındaki kadim bir sedir ağacına yıldırım düşer. %80’den fazlası zarar gördüğü için kesilmesi uygun görülen, nice medeniyetin yok oluşuna ve yeniden doğuşuna tanıklık etmiş, ganimetlerin en değerlisi, hediyelerin en yücelerinden sayılan kutsal sedir, hikayesinin verdiği ilham CEDRUS ile kendini hatırlatmak için yeniden aramızda…

Cedrus’us hikayesi işte böyle M.Ö. 10.000’lerden günümüze büyüleyici ve ayırtedici özellikleri nedeniyle altın kadar değerli sayılan, günümüzde ise koruma altındaki kadim Toros Sediri’nin kendini hatırlatmasıdır. Daha Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmamış olduğu zamanlarda filizlenen ve günümüze kadar nice yeniden doğuşlara tanıklık etmiş 2 metre çapında ve 42 metre boyunda kadim bir sedir ağacına yıldırım düşmesi ve %80’den fazlasının zarar görmesiyle başlayan bir hikayedir.

Ağaç ve doğa aşkına, Toros Sedir’inin tarihi, kokusu ve diğer tüm özellikleri muazzam bir ilham kaynağı… Bu yıldırımla birlikte adeta bize kendisini yeniden hatırlatıyor. İlham en çok böyle zamanlarda gelir. Bu olay adeta bize bir mesaj veriyordu. Kalbimiz, onun değerini bilecek, onu anlayacak insanlara ilham verici tasarımlarla bu ağacı ulaştırma hissiyle doldu. Böylece, CEDRUS markası ortaya çıktı. Ağacın enerjisi çok güzel, birlikte getirdikleri de. Hikaye kendi kendini oluşturuyor gibi dışarıdan bakıldığında.

Susuzlu Ahşap Ltd.’nin kurucusu değerli Hakan Susuzlu, ağaç işleri endüstri mühendisi Özgür Keçeli ve birinci sınıf işçilikleriyle değere değer katan tüm ekip bu hikayeye vesile olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyoruz.





Cedrus, ömrünü tamamlamak üzere olan kadim ve nadir ağaçlardan dünya’nın beğeniyle bakacağı tasarımları ve müşterilerden özel olarak gelecek tasarım taleplerini hayata geçirmeyi amaç edinmiş bir marka.

Dayanıklılığı ve çürümeye karşı doğal olarak korunaklı olması sayesinde nesilden nesile sevgiyle aktarılabilecek, tasarımı ile her çağda farklılık yaratabilecek kozmik güzelliğe sahip, mekanınızın nadide ve değerli bir parçası olmaya layık mobilyalar ve ürünler üretmek en büyük amaç. Dresuar, indoor-outdoor koltuk, tabure, bank, köprü, tabak, kesme tahtası, kitaplık, masa vs. ürünlerimiz arasında. Ayrıca Cedrus LAB başlığı altında da çok zihni sinir, özel ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Ürümlerimizi satın alanların ürünlerimizle arasında bir bağ oluşması bizim için en değerli ödül olacaktır. Cedrus sadece mobilya, mutfak ürünleri vesaire değil, tüm tarihi ile de anlatılacak bir hikaye yaratıyor. Düşünsenize bundan 1000 yıl önce… Roma'nın yıkılışını, Malazgirt Savaşını, Beyliklerin kuruluşunu, Osmanlı’nın hakimiyetini, nice padişahları, Kurtuluş Savaşı’na tanıklık etmiş ağaçlar bunlar… şifası ve enerjisiyle bir ağacın ötesinde bir tür…

Cedrus; ağaçların yapısal özelliklerinin yanında özellikle kalbe dokunan bu hikayelerinin aşığı bir marka. Ürünlerimizle yalnızca bir mobilya veya ev eşyası ortaya koymuyoruz, aynı zamanda onların hikayelerini de geleceğe taşıyoruz. Ardıç’tan veya Toros Sediri’nden yapılmış bir masanın yüksek frekansı ve yapıcı enerjisini hemen hissediyorsunuz.