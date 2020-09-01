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  3. Mustafa Varank: Türkiye pozitif ayrışmaya devam ediyor
01 Eylül 2020 Salı 13:37 | Son Güncelleme:

Mustafa Varank: Türkiye pozitif ayrışmaya devam ediyor

Mustafa Varank: Türkiye pozitif ayrışmaya devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) ağustos ayı verilerine ilişkin, "Temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor" açıklamasında bulundu. 10 sektörün 8'inde artış olduğunu belirten Varank, "Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Varank, Ağustosta temmuza göre endeksin bir miktar gerilemesine karşın 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde olduğunu belirterek, "10 sektörün 8'inde artış var. Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor. En fazla yeni sipariş artışı ana metalde. Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre Türkiye, endekste ağustosta elde ettiği 54,3'lük değerle aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, Rusya'nın da bulunduğu pek çok ülkeyi geride bıraktı.

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