MÜSİAD EXPO'ya yurtdışından rekor ilgi

TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 18-21 Kasım tarihlerinde fiziksel olarak gerçekleştirilecek olan 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, yurtdışından da büyük ilgi görüyor.

100 BİN KİŞİ KATILACAK



Fuar, 10 salonda, 50 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek. Fuara, 40 bini aşkın şirketi temsil eden toplam 100 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuar, 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesine ev sahipliği yapacak. MÜSİAD EXPO’da bu yıl ilk kez açılacak girişimcilik holüyle Türkiye’nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar, ziyaretçilerle buluşacak. Organizasyon, yatırımcıyla girişimciyi bir araya getirecek. MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Adnan Bostan, pandemiye rağmen fuar alanını bu yıl iki katına çıkardıklarına dikkat çekti.

VİRÜS NEDENİYLE GELEMEYENLER İÇİN ‘HİBRİT FUAR’



Pandemi sebebiyle MÜSİAD EXPO hazırlıkları etkinlik yönetimi tarafından titizlikle yapılıyor. Pandemi sonrası fiziksel ağırlıklı yapılan en büyük fuar etkinliği olmaya hazırlanan MÜSİAD EXPO, salgın nedeniyle gelemeyenler için de ‘hibrit fuar’ deneyimi sunacak.