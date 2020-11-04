‘MÜSİAD EXPO'ya 88 ülkeden alım heyeti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, şu bilgileri verdi:

20 KURULUŞLA İMZA



“MÜSİAD bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplam 193 Mutabakat Anlaşması imzaladı. MÜSİAD EXPO 2020’de, 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla MOU anlaşması imzalayarak, ülkeler arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında adım atacağız. MÜSİAD EXPO’nun bu yılki ilklerinden biri ilk kez açılacak ‘Girişimcilik Alanı’ olacak. Yatırımcıyla girişimci bir araya getirilerek, yeni iş alanlarının oluşması sağlanacak.” Kaan, bu yılki EXPO’da karavan üreticilerine yer verdiklerini aktararak, EXPO kapsamında milli elektrikli araçların gösteriminin gerçekleştirileceğini de bildirdi. 200 civarında firmanın katılacağı fuara, 88 ülkeden alım heyetinin gelmesi bekleniyor. Fuara ayrıca sanal fuarcılık da entegre edilecek ve bu sanal fuar da 10 gün boyunca açık kalacak.