Muratbey Avrupa kapısını araladı

AB ithalat kurallarının değişmesiyle gözünü Avrupa pazarlarına diken Muratbey Peynirleri yeni dönemde yaptığı özel anlaşmalarla Türk peynirini Kaufland, Rewe, Edeka, Citti gibi tüm AB’de mağazaları olan dev zincir marketlerinde satışa sundu. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, markanın Avrupa marketlerindeki varlığını hem ülke hem de ürün çeşidi olarak artırdıklarını açıkladı. Erol, “Avrupa ülkelerinde yerel ürünlerle ve inovatif peynirlerimizle rekabet etmek bizim için gurur verici” dedi.