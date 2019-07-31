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Mükemmel Anlarınızın Tamamlayıcısı: Momentus

Mükemmel Anlarınızın Tamamlayıcısı: Momentus

Yenilikçi, trend ve her zevke uygun koleksiyonlarıyla; 25 yılı aşkın bir süredir kaliteden ödün vermeden saat sektöründe yer alan Momentus, dünyadaki moda akımlarından esinlenerek uyarladığı tasarımlarıyla oldukça iddialı!

Spor rahatlığından klasik tarza, günlük kullanımdan davet şıklığına kadar mükemmel anlarınızın tamamlayıcısı olan Momentus; TimeMaster Collection, SportMaster Collection, ClassicMaster Collection, Casual Collection, Sport Collection, Classic Collection, Limited Edition, ClassyStar Collection, ShinyStar Collection, Classy Collection ve Shiny Collection ile oldukça geniş bir ürün gamına sahip. 

Erkek saati kategorisinde Momentus’un en iddialı saat koleksiyonu olan TimeMaster Collection; safir ve mineral camdan, seramik ve çelik kordona, hareketli kadran tasarımlarından güçlü kasa şekillerine kadar birçok tarzı beraberinde barındırıyor.

Kadın saati kategorisinde ise Momentus’un en çarpıcı koleksiyonlarından olan ClassyStar Collection, her ana ve her tarza uyum sağlayabilen sade, şık ve spor tasarımlarıyla göz dolduruyor.

Tüm enerjisini saat tasarımı ve üretimine harcayan Momentus’un, her zevke uygun koleksiyonlarına, avantajlı fiyatlarla momentus.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

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