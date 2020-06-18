MTV 2020 ne zaman ödenecek? MTV 2. Taksit ödeme tarihi belli oldu mu?

MTV ödemeleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar konuyu ilgi ile takip ediyor. Araç sahibi olan kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini gerçekleştiriyor. Genellikle ocak ve temmuz ayında yapılan ödemeler, aracın cinsi ve yaşı gibi etkenlere bağlı olarak değişiyor. MTV 2020 ne zaman ödenecek? MTV 2. Taksit ödeme tarihi ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

MTV 2020 NE ZAMAN ÖDENECEK?

Araç sahibi olan vatandaşları yakından ilgilendiren MTV ödemeleri her yıl 2 taksit halinde yapılıyor. MTV 2. Taksit ödemeleri 31 Temmuz 2020’de yapılacak. Ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak.

MTV NASIL HESAPLANIR?

MTV hesaplaması yapılırken bazı etkenler hesaplanır. Bunlar;

-Aracın yaşı,

-Aracın cinsi (otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, traktör vb.)

-Silindir hacmi gibi sebepler göz önünde bulundurulur.

Kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs gibi araçlarda, aracın yaşı ve büyüklüğünün yanı sıra, azami toplam ağırlığı da hesaplamaya dahil edilir. Otobüslerden MTV ücreti alınırken oturma kapasitesi de önemli etkenler arasındadır.

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MTV ÖDENMEZSE NE OLACAK?

MTV borcunuzu ödemediğiniz takdirde ilk etapta Maliye Bakanlığı’ndan bir uyarı mektubu alırsınız. Eğer ödemeyi hala yapmadıysanız, banka hesaplarınıza vergi dairesi tarafından haciz konulabilir.

Eğer tahsil işlemi banka hesabınıza haciz konulması yöntemi ile sağlanamazsa aracınız bağlanabilir. Geciken MTV borçları nedeniyle borcunuza gecikme faizi işler