MTV 2020 ne kadar oldu? sorusu arama motorunda araştırılan konular arasında yerini aldı. Aracı olan herkes her yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi veriyor. Her yıl ise vergi ve harçlara gelen artış yeniden değerleme oranı ile belli oluyor. 2019 yılı yeniden değerlendirme oranının belli oluşu ile birlikte 2020 yılında bizi bekleyecek Motorlu Taşıtlar Vergisi zamları da ortaya çıktı. MTV 2020 ne kadar oldu? diye merak edenler için 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama tablosu haberimizde..

MTV 2020 NE KADAR OLDU?

Hürriyet'in haberine göre harç ve vergilere ilişkin yeniden değerleme oranı belli oldu. 2020 yılında otomobil sahibi olan herkes Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek. Otomobili olan herkes Motorlu Taşıtlar Vergisi veriyor. Her yıl ise vergi ve harçlara gelen artış yeniden değerleme oranı ile belli oluyor.

Otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, motosiklet, çekici gibi araçlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor.01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi.

2020 MTV HESAPLAMA TABLOSU TAM LİSTE

Otomobil

4-6 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV'si: 600 lira

2020 MTV'si: 735 lira