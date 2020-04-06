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  3. MSB Personel temini son dakika haberleri: MSB sözleşmeli er temin faaliyetleri ertelendi!

MSB Personel temini son dakika haberleri: MSB sözleşmeli er temin faaliyetleri ertelendi!

MSB Personel temini son dakika haberleri: MSB sözleşmeli er temin faaliyetleri ertelendi!

MSB Personel temini son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. MSB sözleşmeli er temin faaliyetleri ertelendi mi? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan son dakika haberine göre K.K.K. sözleşmeli er temin faaliyetleri ileri bir tarihe ertelendi. İşte detaylar...

MSB Personel temini son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. MSB sözleşmeli er temin faaliyetleri ertelendi mi? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan son dakika haberine göre K.K.K. sözleşmeli er temin faaliyetleri ileri bir tarihe ertelendi. Detaylar haberimizde yer alıyor.

MSB PERSONEL TEMİN SON DAKİKA HABERLERİ

Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı açıklama:

"2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır."


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