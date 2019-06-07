  • $5,8012
  • 6,5739
  • 250.565
  • 92.900
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
07 Haziran 2019 Cuma 15:58 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 16:28

Motorin ve benzinde indirim

Motorin ve benzinde indirim

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,46 liradan 6,25 liraya, İzmir'de 6,52 liradan 6,31 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 7,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,89 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,90 liradan 6,73 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,88 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(AA)

SpaceX´in Uzay Kargo Aracı Dünya´ya Geri Döndü

Havadaki paraşütçüye şahin saldırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.