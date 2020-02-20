Motobike İstanbul 2020 başlıyor! İki tekerleğin büyük buluşması

Sümer DEMİRCİLER

İki tekerleğin en büyük buluşması olan Motobike İstanbul 2020 kapılarını 12. kez açıyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) ve Motosiklet Sanayicileri Derneği (MOTODER) desteğiyle İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de 23 Şubat tarihine kadar açık olacak fuara bu yıl 100 binden fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Üst sınıf aylık motosiklet satışlarının yüzde 40’ının gerçekleşmesinin beklendiği fuara gelen her katılımcı için uçuş mili ve karbon ayak izi hesaplanarak o sayıda fidan dikimi de yapılacak. Fuar boyunca Motobike Academy kapsamında düzenlenen seminerler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

KADIN VE ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ

Bu çerçevede motosiklet eğitimleri, motosiklet influencerları ile söyleşiler, Dakar’da yarışan Türk motosiklet sporcularıyla sohbetler ve Custom motosikletler üzerine söyleşiler yapılacak. Süper hızlı motosikletler ve elektrikli ulaşım araçlarının damga vurduğu fuada 1000 TL’ye satılan elektrikli scooterler dışında fiyatı 100 bin euronun üzerinde, otomobilleri aratmayan süper lüks motosiklet modelleri de fuarda boy gösteriyor. Fuara giriş bilet fiyatıysa hafta içi 25 TL, kadın ve öğrencilere 15 TL, hafta sonuysa 40 TL olarak açıklandı.

ELEKTRİKLİLERE YENİ SOLUK

Fuarda elektrikli motosikler de yoğun ilgi çekiyor. Super SOCO TC Max, 110 kilometrelik menzili ve maksimum 90 km/s hızıyla elektrikli motosiklet dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Motosikletin fiyatı 25.900 TL’den başlıyor.

SPORCULAR DA FUARDA

Fuarda yeni modeler dışında özel etkinlikler de yer alıyor. Motobike Academy kapsamında düzenlenen seminerler ve atölye çalışmaları fuar alanında gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede motosiklet eğitimleri, motosiklet influencerları ile söyleşiler, Dakar’da yarışan Türk motosiklet sporcularıyla sohbetler ve Custom motosikletler üzerine söyleşiler yapılıyor.

250 cc ÜZERİ ARAÇLARDA ÖTV DÜŞÜRÜLMELİ

MOTED Başkanı Bülent Kılıçer bu yıl fuara daha büyük ilgi beklediklerini ifade etti. Motosiklet firmalarının bütün yılın satışlarına olumlu katkı sağlayan fuara büyük özen gösterdiğini kaydeden Kılıçer, 250 cc üstü motosikletler artık hobi aracı değil ulaşım aracı haline gelmiştir. 250 cc üzerindeki araçlarda ödenen yüzde 37 olan ÖTV’nin belirlenecek cc aralığına kadar yüzde 8’e düşürülmesi için gerekli çalışmaları yaparak Maliye Bakanlığı’na 2020 yılı için de müracaat edeceğiz“ dedi.

BİR DE GÜZELLİK YARIŞMASI VAR

Motobike Istanbul’da bu yıl birçok ilke imza atılıyor. Fuarda Airbrush İstanbul tarafından özel tasarlanacak 2 adet Motobike Istanbul kaskı sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişle hediye edilecek. Custom alanında Çağlayan Coşar tarafından fuar için tasarlanan ve gravür sanatıyla yapılan Joker konseptli çalışma gibi özel motosikletler sergilenecek. Motobike Istanbul’un en ilginç etkinliklerinden biri de ilk kez Custom Motosiklet Güzellik Yarışması olacak.

EN YENİ MODELLER SAHNEYE ÇIKIYOR

Yeni modellerin tanıtılacağı fuarda Yamaha, Tracer 700 ve MT-25 ile boy gösterecek. Marka bu yıl yeni deneyimleri sanatsal bir yaklaşımla sunma amacında.

Meraklılarının büyük bir heyecanla beklediği fuarda, en yeni motosiklet modelleri tanıtılıyor. Fuarın yeniliklerin yoğun olduğu stantlarından Yamaha da yeni projeleri ve modelleriyle boy gösteriyor. Marka, yeni Tricity 300 ile yenilenen Tracer 700 ve MT-25’in yanı sıra TMAX Tech MAX, FJR 1300AE Ultimate Edition’ı ilk kez Motobike’da görücüye çıkarıyor. Aynı zamanda markanın tüm modelleri ve aksesuvarları da fuarda sergileniyor.

SANATSAL YAKLAŞIMLAR

Yeni projelerle bu yıl yeni hedeflere odaklandıklarını ifade eden Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, “Bu yıl yenilikçi yaklaşımlarla hizmetlerimizi geliştirmeye daha fazla yöneleceğiz. Bu yıl yaklaşımımız ‘müşteriye yeni deneyimler sunarak sanatsal bir yaklaşımla yaşamını zenginleştirmek’ şeklinde” açıklama yaptı.

YENİ TRICITY 300 PİYASADA

Yamaha, ilk olarak 2014 yılında piyasaya sürülen üç tekerlekli Tricity 125’ten sonra 2020’de yeni Tricity 300’ü piyasaya sunuyor. Tricity 300 motoru iki veya üç tekerlekli araç deneyimi olmayan veya çok az deneyimi olan yeni nesil sürücülere hitap ediyor.

HER 10 MOTORDAN 6’SI YAMAHA

Cansever, “Yamaha, 2019’u yaklaşık yüzde 40 büyüme ve 14 bin adetlik satışla kapattı. Türkiye’de yüzde 9’luk pazar payına sahip olan marka, adet bazında 4, ciro bazında 2. sırada yer alıyor. Satılan her 10 motosikletten 6’sı Yamaha marka” diye konuştu.

TRACER 700 SPORT TOURİNG ÇIĞIR AÇACAK

Teknolojisi ile konforlu bir sürüş sunan Yamaha Tracer 700, yeni tasarımıyla ilk kez Motobike’da sergileniyor. 689 cc 2 silindirli CP2 motorun ilk Euro5 modelinden güç alan modeli, sport tourer konseptinde çığır açmaya hazırlanıyor.