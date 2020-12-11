11 Aralık 2020 Cuma 21:49 | Son Güncelleme:
Moody's 12 bankanın kredi notunu yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moddy's'ten Türkiye'deki bankalarla ilgili değerlendirme geldi.
Moody’s değişen hesaplama metodoloji sonrası Türkiye’den 12 bankanın notunu yükseltti. Açıklamada güncellemenin, yerel para birimi ve yabancı para birimi ülke tavanlarındaki değişikliklerden kaynaklandığı belirtildi. Fitch ise ekonomik toparlanmaya rağmen Türk bankaları için zorlu faaliyet ortamının 2021 yılında da devam edeceği uyarısında bulundu.