Moody's 12 bankanın kredi notunu yükseltti

Moody’s değişen hesaplama metodoloji sonrası Türkiye’den 12 bankanın notunu yükseltti. Açıklamada güncellemenin, yerel para birimi ve yabancı para birimi ülke tavanlarındaki değişikliklerden kaynaklandığı belirtildi. Fitch ise ekonomik toparlanmaya rağmen Türk bankaları için zorlu faaliyet ortamının 2021 yılında da devam edeceği uyarısında bulundu.