  • $7,8327
  • 9,4937
  • 462.8
  • 1370.7
11 Aralık 2020 Cuma 21:49 | Son Güncelleme:

Moody's 12 bankanın kredi notunu yükseltti

Moody's 12 bankanın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moddy's'ten Türkiye'deki bankalarla ilgili değerlendirme geldi.

Moody’s değişen hesaplama metodoloji sonrası Türkiye’den 12 bankanın notunu yükseltti. Açıklamada güncellemenin, yerel para birimi ve yabancı para birimi ülke tavanlarındaki değişikliklerden kaynaklandığı belirtildi. Fitch ise ekonomik toparlanmaya rağmen Türk bankaları için zorlu faaliyet ortamının 2021 yılında da devam edeceği uyarısında bulundu.

<h3>'Her tecavüzün, tacizin, hırsızlığın hesabını vereceksiniz'</h3><h3>BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ</h3

11 Aralık Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bağışıklığı güçlendiren kış meyveleri

Yusufeli Barajı'nda sona gelindi! Gövdesinin tamamlanmasına 16 metre kaldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.