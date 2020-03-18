Mobilyanın yeni merkez üssü açılışa gün sayıyor

Türk mobilyasının dünya pazarındaki rekabet gücünü artırmaya yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla inşa edilen ‘KUMSmall Factory Projesi’ Türk mobilyasının yeni merkezi olacak. 350 futbol sahası büyüklüğündeki proje, mobilya üretim atölyelerinden, tasarım, inovasyon ve Ar-Ge merkezine, 365 gün fuar konseptinin yaşanacağı Türkiye’nin en büyük AVM’sini barındıran, 1.5 milyon metrekaresi açık, 900 bin metrekaresi kapalı, 180 bin metrekarede 400 mağaza, 6 bin araçlık otoparkıyla Cumhuriyet tarihinin mobilya sektöründeki en büyük yatırımı olarak tarihe geçti. Kayserili mobilya esnafı, sektörün ihtiyaç ve eksikliklerinden yola çıkarak KUMSmall Factory projesini hayata geçirmek için 2009’da Erciyes KSS Yapı Kooperatifi’nin kurarak yeni bir hayalin peşine düştü. Proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başladı. İnşaat ve finansmanı TOKİ ile gerçekleştirilen dev proje açılış için gün sayıyor.

1 MİLYAR $’LIK HEDEF



Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu bilgileri verdi: “İhracatımızı kısa vadede 1 milyar dolar üzerine çıkarmayı planlıyoruz. KUMSmall Factory’de, Türkiye’nin en önemli mobilya markalarını ve Kayseri’de çok ciddi üretim yapan ancak mağazası olmayan 200’e yakın marka vitrine çıkacak. İstihdam ve ekonomik olarak önemli bir ivme kazanacağız.”

30 MİLYON TÜKETİCİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR



Proje, Kayseri ve çevre illerde yerleşik 20 milyon nüfusla birlikte, Kapadokya ve Erciyes Kayak Merkezi’ne seyahat eden, sayıları yılda 10 milyonu aşan yerli ve yabancı turiste ulaşmayı hedefliyor. Özellikle ihracat için dünyanın birçok ülkesinde sektör perakendecileri için uluslararası organizasyonlarda gerçekleştirilecek. Projenin Kayseri Havalimanı’na olan yakınlığı büyük bir avantaj olacak. Projenin bölgeyi diğer illere bağlayan çevre yolları üzerinde olması, şehir hastanesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne de komşu olması yatırım standartlarını yükseltiyor.

9.6 MİLYON EURO AB HİBESİ ALDI



MOBİTEK, (Mobilya altyapısını geliştirme projesi) uluslararası kabul görmüş bir tasarım ve inovasyon merkezi olacak. MOBİTEK, Orta Anadolu Kalkınma Birliği, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Kayseri Marangozlar, Döşemeciler ve Mobilyacılar Odası’nın girişimiyle Avrupa Birliği’nden alınan 9.6 milyon euroyla hayata geçti.