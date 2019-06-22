Mobilyacılar kalıcı KDV indirimi istiyor

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30 Haziran’a uzatılan mobilyada KDV indirimi uygulaması bitiyor. Yüzde 8 bandında uygulanan KDV oranının 30 Haziran 2019’da tekrar yüzde 18’e çıkacağını belirten Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, “KDV oranı yüzde 10’da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır. Kayıt dışılığın ortadan kalkması için atılacak adımlardan biri budur” dedi.

%10’DA SABİTLENSİN

“Ekonomimizin güçlenmesi için KDV’nin yüzde 10’da sabitlenmesi devletimizin de menfaatine olacaktır” diyen Balcı, “Bu doğrultuda hem üreticiyi, hem satıcı, hem de tüketiciyi desteklemek için indirimin sürekli olması sektörümüz adına olumlu bir adım olacaktır ve ekonomimizi güçlendirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar yararlanmalı

“Türk mobilyacısı 2019’da genel olarak zor bir sene geçiriyor” diyen MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Hammadde alımlarımızda KDV oranı yüzde 18, satışlarımızda ise yüzde 8, aradaki fark ihracat yapan markalar için çok ciddi bir problem oluşturuyor” şeklinde konuştu. Başkan Balcı, mobilya alacak vatandaşlara ve özellikle yeni evleneceklere bu son 10 günde devam edecek olan indirim fırsatından iyi yararlanmalarını önerdi.