'Mobilyacılar Çin'in boşluğunu dolduruyor'

Geçen yılın aynı dönemine göre mobilya ihracatında yaşanan artış yüzde 15 olurken, sektör korana virüs nedeniyle özellikle Çin kaynaklı ortaya çıkan boşluğu doldurmak için harekete geçti. İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, “26-29 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceğimiz Uluslararası Alım Heyeti Organizasyonu’nda dünyanın en önemli ithalatçıları ile Türk ihracatçısını buluşturacağız. Bu etkinlikle hedef olarak açıkladığımız 4,5 milyar dolarlık ihracatı 5 milyar dolara çıkaracağımızı düşünüyoruz” dedi.