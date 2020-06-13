Mobilya satışlarında 10 yılın en iyi haftası

ÖZGÜL ÖZTÜRK



Kamu bankalarınca başlatılan kredi destek paketi ve düğün salonlarının açılacak olması nedeniyle mobilya sektöründe ciddi hareketlilik yaşanıyor. Kamu bankalarınca 1 Haziran tarihinde yapılan ortak açıklamada, yerli üretim yapan mobilya sektörünü desteklemek amacıyla 6 ay ödemesiz ve düşük faizli kredi destek kampanyası başlatıldığı bildirilmişti. Aradan geçen sürede, düğün salonlarının 1 Temmuz itibarıyla açılacağının duyurulmasıyla birlikte mobilya sektöründe ciddi hareketlilik oluştu.

NORMALE DÖNÜŞ



Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, “Mart itibarıyla yüzde 80 düşen iç pazardaki alışverişler haziranla birlikte normale dönmeye başladı” dedi. Balcı, evliliklerde ortalama 15-20 bin liradan başlayan mobilya alışverişlerinin, 60 bin liraya kadar yükselebildiğini vurguladı. MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan da, 350 mağazanın bulunduğu 150 bin metrekarelik alanda bulunan MODOKO’da ciddi hareketlilik yaşandığını, kendilerinin de düğün hazırlığı yapan gençler için önemli bir kampanya başlattıklarını söyledi. Çalışkan, “Pandemi süreci birçok insanın mobilyasını değiştirme kararı almasına neden oldu. Geçen hafta, son 10 yılın en yoğun hafta sonunu yaşadık” ifadelerini kullandı.

TRAFİK YÜZDE 60 ARTTI



Yeni çıkarılan paketle mağazalarımızdaki müşteri trafiği yüzde 60 arttı. Mobilyada taksidin 60 aya kadar uzatılması ve 6 ay ötelenmesi tüketiciyi çok rahatlattı. Bu paketle ertelenen alışverişler bize can suyu olacak.”

MOBİLYA DERNEKLERİ FEDERASYONU (MOSFED) BAŞKANI AHMET GÜLEÇ: İHTİYAÇLARINIZI ERTELEMEYİN



Bu destek paketi tam zamanında çıktı. Düğünler ertelendi, evini yenilemek isteyenler yapamadı. Bu kredi paketiyle tüm bu ertelenen alımlar hayata geçecek, sektör çok ciddi hareketlenecek. Vatandaşlarımız mağazaları doldurdu. Tüketici için de yüzde 30-40 indirimle mobilya alma imkanı var bu dönemde. O yüzden ihtiyaçlarını ertelemesinler.

MOBİLYA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (MOBSAD) BAŞKANI NURİ GÜRCAN: SATIŞLAR 1 AYDA YÜZDE 50 ARTTI



Destek paketiyle iç pazarda 50 milyar liraya ulaşan satış hacminin en az yüzde 10 artacağını düşünüyoruz. Düğün salonlarının 1 Temmuz’da açılacak olmasının ve destek paketinin etkilerini görmeye başladık. Şu anda markaların birçoğu yüzde 50’ye varan oranlarda indirim avantajı sunuyor. Satışlarımız da geçtiğimiz aya göre yüzde 40-50 arttı.