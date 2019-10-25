Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7723
  • 6,4232
  • 278.941
  • 100202
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Emeklilerin maaşlarına zam ayarı

Emeklilerin maaşlarına zam ayarı

Emeklilerin maaşlarına zam ayarı

9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş gelirini yükseltecek formül gündemde. Eğer talep gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri memur zammı farkı alacak, zam oranı önceden bilinecek ve maaşlarda iyileştirme kolaylaşacak. İşte emekli maaşlarında ‘eşit zam’ formülünün detayları...

Emeklilerin gelirini artıracak yeni düzenlemeler gündeme geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, özellikle ‘eşit zam’ formülünün hayata geçirilmesini bekliyor. Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise her yılın ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor.

GELİRİ YÜKSELTECEK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, “Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı” çağrısı yapıyor. Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu da açacağının altını çiziyor.

ARTIŞ ORANI BİLİNECEK

Toplu sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasında farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı bir arada belirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak. Ayrıca zam oranı önceden bilinecek enflasyona bağlı olmayacak. Enflasyon oranı geçerse fark ödenecek.

(Güneş)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la tanışma hikayesi olay oldu!
Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Evinin aylık kirası dudak uçuklattı
Hülya Avşar: 'Can Yaman başarılı değil'
20 bin lira ödüyorlardı... Kapatmak zorunda kaldılar!
Ece Seçkin'in titizlik derecesi şaşırttı! 'Yanımda nevresim taşırım'

MSB: Milletimize sonsuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunarız

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yer: İstiklal Caddesi... Görenler şoke oldu!

PKK kiliseden hem Türkiye'yi hem de papazın evini vurdu