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Milli Teknoloji Hamlesi yeniden düzenlendi

Milli Teknoloji Hamlesi yeniden düzenlendi

Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapısı "Milli Teknoloji Hamlesi"ni güçlendirecek şekilde yeniden düzenlendi

Kararname ile ilk kez "Milli Teknoloji Hamlesi" mevzuata girerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu

Kararname ile kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin sınai, teknolojik ve dijital dönüşümünü takip edecek

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