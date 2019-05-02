Milli Piyango'yu Varlık Fonu adına dünya devleri işletecek

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Zafer Sönmez, 47 yıl lisans hakkı sahibi oldukları Milli Piyango’yu kendileri adına işletecek stratejik oyuncularla görüştüklerini belirtti. Sönmez, "Bizim adımıza işletme hakkını devir için öncelikle 10 yıllık bir süreç düşünüyoruz. Dünyada bu alandaki tüm dev şirketlerle şubattan beri görüşüyoruz. Milli Piyango’nun net gelirinin gayri safi milli hasılaya oranını yüzde 0.1’den yüzde 1-2’ye kadar çıkarma potansiyelimiz var. Bu, 3.5 milyar liralık gelirin katlanması demek" dedi. Sönmez, en geç haziran sonunda nihai teklifleri almayı hedeflediklerini belirterek, yıl sonunda ise tam devri gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.

JOKEY KULÜBÜ DE SIRADA

Gazetecilerle bir araya gelen Sönmez, şöyle konuştu: "Milli Piyango’nun farklı bir modelle değerlendirilmesi gerekiyor. Şans oyunlarında aklınıza gelen en büyük oyuncularla konuşuyoruz. Çok müthiş ilgi var. Örneği İddaa. Devlet bunu satmadı ve gelirini alıyor. Biz de İddaa’nın aynısını yapacağız.” Sönmez, ardından sıranın Türkiye Jokey Kulübü’ne geleceğini kaydetti.

TVF GÜVEN KAZANDI

TVF’nin 7 ayda finansal dünyanın güvenini kazanmaya başladığını anlatan Sönmez, şunları söyledi: "Buraya gelmek için can atıyorlar. Bu güven katlanarak çıkacak" dedi. Sönmez ayrıca, cari açığı azaltacak büyük bir yabancı yatırımın azınlık ortağı olacaklarına da dikkat çekti.