Milli Piyango 9 Mayıs 2020 sonuçları açıklandı mı? Milli piyango saat kaçta çekiliyor?

9 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi gerçekleştirmek isteyen binlerce kişi para kazanıp kazanmadığını öğrenmek istiyor. Çeyrek, yarım ya da tam bilet alan ve şanslı rakamları merak edenlerin gözü Milli Piyango İdaresi’nde. Her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden 9 Mayıs 2020 Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.



MİLLİ PİYANGO 9 MAYIS 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI 2020!

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9’u, 19’u ve 29’unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir.

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.