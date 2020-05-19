Milli Piyango 19 Mayıs 2020 sonuçları sıralı tam liste yayınlandı! Milli Piyango bilet sorgulama 2020!

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları 19 Mayıs Salı günü yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Çeyrek, yarım ve tam bilet alan ve şanslı rakamları öğrenmek isteyenler Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste aramasını yapıyor. Her ayın 9, 19 ve 29’unda Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişe şans oyunu severler yoğun katılım gösteriyor. Haberimiz içerisinden Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.



MİLLİ PİYANGO 19 MAYIS 2020 SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları yayınlandı. İşte sıralı tam liste...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI 2020!

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ

5000000 TL ikramiye kazanan numaralar

088916

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

016604 027492 070701 108586 144817 171825

176213 215752 219782 229746 230064 274269

283052 290258 307963 308281 309076 325537

333298 346273 352755 362981 374814 375838

383623 387004 392491 393505 394067 407406

416067 419026 435660 455699 467578 479654

503008 538555 540287 553172 580242 603526

628510 631134 645794 648957 652929 664239

665310 698616

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

00715 01911 02291 02564 03833 08373

10476 11553 13246 14941 15075 15359

16457 17180 19627 19901 20072 21900

21954 22191 22573 23219 25809 25921

26097 26371 26573 26723 28243 28367

29232 30139 30739 31355 32266 34214

34288 35079 35174 35924 37493 37567

38627 41363 42058 42067 44043 44239

44395 44455 46364 47068 47233 49003

49966 51348 51710 51800 52128 55443

55493 56338 58778 59218 59686 60188

60445 61313 65279 65627 66264 67893

67953 69874 72631 73694 73906 73949

74379 74401 74453 75052 75091 76067

76602 80638 82809 83413 84994 88689

89427 90419 90942 93473 94178 94411

94891 96840 97422 97878

Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

0351 0609 0637 0774 0848 2160

2855 3405 3778 3933 4147 4206

4345 5016 5164 5295 5452 5509

5901 6065 6245 6532 6751 7338

7481 9095 9204 9387 9547 9914

Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

037 083 127 368 437 440

464 505 656 844 889 911

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

24 39 48 52 60 69

78

Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar

1 8

5000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

008916 018916 028916 038916 048916 058916

068916 078916 080916 081916 082916 083916

084916 085916 086916 087916 088016 088116

088216 088316 088416 088516 088616 088716

088816 088906 088910 088911 088912 088913

088914 088915 088917 088918 088919 088926

088936 088946 088956 088966 088976 088986

088996 089916 098916 188916 288916 388916

488916 588916 688916

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.