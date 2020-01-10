'Milli elektrikli tren bu yıl raylara iniyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, demir yollarında yapılacak yatırımlar hakkında açıklama yaptı. Bakan Turhan, Milli Sinyalizasyon Projesi kapsamında 622 kilometrelik hat kesiminde kurulum çalışmalarına başladıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Milli Tren Projeleri kapsamında da tamamen yerli imkanlarla konsept, tasarımı ve prototip imalatı yapılan Milli Yük Vagonu’nun üretimi TÜDEMSAŞ’ta sürdürüyoruz. Milli DMU setlerinin yerlilik oranı yüzde 60 seviyelerine ulaştı. Milli EMU projesi kapsamında ise yine TÜVASAŞ’ta alüminyum gövde üretim fabrikası kurduk. Bu yıl içinde Milli EMU’yu raylara indiriyoruz. Milli Tren projesi kapsamında da Sanayi İşbirliği Projesi ile 94 hızlı tren setinin yüksek teknolojiye sahip alt sistemlerinin milli üretimini destekleyecek şekilde temin edilmeyle ilgili çalışmalara devam ediyoruz.”

TÜM YOLLAR SİNYALİZASYONLU

Asırlardır el değmeyen demiryollarının tamamını hem yenilediklerini, sinyalizasyonlu ve elektrifikasyonlu hale getirdiklerini dile getiren Turhan, 2003’te 2 bin 505 kilometre yani yüzde 23 olan sinyalli hat uzunluğunu yüzde 155 artırarak 6 bin 382 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

LİMANLARA DA BAĞLANTI YAPIYORUZ

Gelecek dönemde 38 OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 üretim tesisine yönelik toplam 294 kilometre uzunluğunda iltisak hattı daha yapacaklarını aktaran Turhan, “Yüklerin daha hızlı ve ekonomik taşınması amacıyla limanlara da demir yolu bağlantıları yapıyoruz” dedi.

UZUNLUĞU 17 BİN KM’Yİ AŞACAK

“Görevde olduğumuz 17 yıl boyunca ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık” ifadesini kullanan Turhan, 2023 hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam edeceklerinin altını çizerek, “5 bin 509 kilometre yeni hattımızı tamamlayarak 17 bin 525 kilometre demiryolu uzunluğuna ulaşacağız” diye konuştu.

YHT 53.1 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Turhan, Türkiye’nin, 2009’da Ankara-Eskişehir hattının hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren (YHT) ile tanıştığını belirtti. Hızlı ve modern seyahat hizmetini 7 il ve ülke nüfusunun yüzde 40’ına ulaştırdıklarını bildiren Turhan, YHT ile bugüne kadar 53,1 milyon yolcunun seyahat ettiği bilgisini verdi.