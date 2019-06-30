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  3. Milli drone 50 metre derini bile görebiliyor

Milli drone 50 metre derini bile görebiliyor

Milli drone 50 metre derini bile görebiliyor

Terör örgütlerinin yıllardır yollara döşediği (amonyum nitratla ürettikleri el yapımı patlayıcı ve yabancı ülke yapımı) gelişmiş plastik patlayıcıları önceden farkeden sistemi bir Türk şirketi üretmeyi başardı.

Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’yle Irak ve Suriye’de devam eden harekatlarda EYP tuzaklarına karşı geliştirilen sistemin 36 kişilik Ar-Ge ekibinin 14 yıllık çalışmasının sonucu olduğunu söyledi. Ürünlerin başarıyla test edildiğini belirten Başbuğ, şu bilgileri verdi: 

İHRAÇ DA EDİLİYOR

"Her türlü patlayıcıyı yerin 50 metre altında bile olsa havadan görüyoruz. Askeri sistemi Fransa, İtalya, Rusya, İsrail'e ihraç ediyoruz."

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