'Milletin parası mükerrer yatırımla çarçur olmasın'

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, ortak altyapı paylaşımına ilişkin tüm operatörlere çağrıda bulunarak, “Hepimiz ayrı ayrı yatırım yapmayalım, bu milletin parasını çarçur etmeyelim” dedi. Ümit Önal, altyapı paylaşımına ilişkin duruş ve tavırlarının önceden beri belli ve çok net olduğunu vurgulayarak, “Türk Telekom olarak mükerrer yatırımın önüne geçmek için tüm yeni yerlere altyapıyı birlikte götürmeye her zaman açığız. Bu konuda birlikte hareket etmeye kararlıyız. Bunun illa bir ortak altyapı şirketiyle olmasına bile gerek yok, biz bunu sözle, basit bir protokolle de yaparız. Hiçbir şeye gerek olmadan da yaparız” diye konuştu.

PROTOKOLE BAĞLIYIZ



Türkiye’de faaliyet gösteren diğer operatörlerin baz istasyonlarına fiberin götürülmesi noktasında da hizmet vermeye hazır olduklarını aktaran Önal, “Mükerrer yatırımların önüne geçebilmek için tüm oyuncuların mutabakatıyla imzalanan Sabit Elektronik İletişim Altyapısını Kiralama Protokolü var. Bu protokol ve buna imza atan herkes ortada. Bu protokole bağlılığımızı tekrar ilan ediyorum, bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Türk Telekom özelleştirmeyle beraber, ülkenin sahipliğindeki bir altyapının hem kullanım hem de geliştirme hakkını aldı. Buraya da 15 yılda 17,2 milyar dolarlık yatırım yaptı. Türk Telekom’un bu kadar yatırım yaptığı bir yerde, sadece satın alma gücünün yüksek ve nüfusun yoğun olduğu ‘Kadıköy’de Moda’da, Ankara’da Kızılay’da altyapıyı açmanı istiyorum’ şeklindeki seçki talepler akla, izaha, ticarete, mantığa uygun değil” dedi.

HATAYA DÜŞMEYELİM



Önal, altyapı yatırımlarının dövize endeksli, dışa bağımlı olduğunu belirterek, bu noktada mükerrer yatırımlardan ülkenin kurtarılması gerektiğini söyledi. Bugün Türk Telekom’un altyapısının bulunduğu yere başka bir operatörün, başka bir operatörün altyapı kurduğu yere de Türk Telekom’un tekrar yatırım yapmasına gerek olmadığını vurgulayan Önal, “Bu hata daha önce mobilde yapıldı. Tekrar aynı hataya düşmememiz lazım. Hepimiz ayrı ayrı yatırım yapmayalım, bu milletin parasını çarçur etmeyelim. Gidilmiş yerlere mükerrer gitmeyelim, gidilmemiş yerlere beraber gidelim. Türk Telekom’dan bir şey isterken de biraz ticari, insaflı, izahlı olsun. Hem fiyatlar eski olacak, hem sadece seçki yerlere gitmek isteyeceksin, ondan sonra da ‘Türk Telekom altyapıyı kullandırmıyor’ diyeceksin, bu çok iyi niyetli değil” ifadelerini kullandı.

15 YILDA 17.2 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK



Önal, Türkiye’nin dijital dönüşümüne son 15 yılda 17,2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını aktararak, “Yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Pandemi ile tetiklenen kesintisiz iletişim ihtiyacı yatırım iştahımızı artırıyor. Daha önemlisi, gelirlerimizdeki artış bizi iştahlı hale getiriyor. Bu kapsamda Türk Telekom’un 2021’de de büyüme hikayesine devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Dünyadaki operatörlerin gelirlerinden yatırıma ayırdıkları payın ortalama yüzde 14-16 bandında olduğunu, bu oranın Türk Telekom’da yılın 9 ayında yüzde 21’lere dayandığını aktaran Önal “Türk Telekom olarak dünya ortalamasının üzerinde yatırım yapıyoruz. İştirakimiz Argela ile mobil şebekeleri sanal akıllı yazılımla dilimleyen VRAN (Yazılım Tanımlı ve Dilimlenebilir Sanallaştırılmış Radyo Erişim Şebekesi) teknolojisi üzerinde çalışmalarımız son aşamaya geldi, yakında lansmanını yapacağız” dedi.

EKONOMİ YÖNETİMİ SÜRECİ İYİ YÖNETTİ



Ümit Önal, pandeminin tüm dünya ekonomilerini olumsuz etkilediğini ve herkesi zorlu bir sürece soktuğunu belirterek, “Türkiye’de ekonomi yönetiminin, pandemi sürecini dünya ülkeleriyle kıyasladığınızda son derece iyi planlayarak yönettiklerini, ülkeye katma değer sağlayacak politikalar ürettiklerini söyleyebilirim” dedi. Önal “Ekonomi yönetiminin kritik süreci bundan sonra da iyi şekilde yönetip, ülkemizi salgının ekonomik risklerinden koruyacaklarına dair inancım tam. Biz de bu süreçte şirket olarak buna olumlu katkı sağlayacağız” dedi.