Bakan müjdeyi verdi: Bor karbür üretimi anlaşmasında sona gelindi

Bakan Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılımıyla PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen PTT ile ETİ Maden İşletmeleri İş Birliği Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, 2023 hedeflerine ilerlerken birçok alanda önemli atılımlar yaptıklarını ve bunların bir ayağını da borun oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünyada pazar payı ve ham madde açısından açık ara lider olduğu borda, katma değerli uç ürün üretmek için yeni bir vizyon belirlediğini dile getiren Dönmez, "Borla ilgili önümüzde artık yeni bir süreç var. Yeni bor stratejimizin odağına borun değerini üretilen nihai ürüne göre bire bin noktasına kadar katlayan katma değerli uç ürün üretimini koyduk. Teknolojiyi, Ar-Ge’yi, yerli üretimi koyduk. Bilgi ve birikimin, know-how'ın üzerine gençlerimizin heyecanını ve merakını koyduk. Teknolojiyi alan ve kullanan değil, üreten ve ihraç eden bir ülkenin yüksek ideallerini koyduk." diye konuştu.

Dönmez, bu anlayışla doğal kaynaklar ve madenleri artık ham madde olarak değil, ileri teknoloji ürünleri olarak ihraç edeceklerini anlattı. Böylece sektör ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaklarını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti: "Borda yeni inovasyon anlayışımız, bora dayalı sektörlerde gerek tek başımıza gerekse iş birlikleriyle daha da büyümek, borun ülkesi Türkiye anlayışıyla devasa adımlar atmaya devam etmek. Daha önce farklı platformlarda bor karbür ile ilgili hazırlık aşamasında olduğumuzu ifade etmiştim. Çalışmalarımızda son aşamaya geldik ve bugün de hamdolsun milletimize müjdeli haberi vermek bizlere nasip oldu. Eti Maden, bor karbür üretimi anlaşmasında son noktaya geldi. Bu konuda inşallah önümüzdeki günlerde somut adımlar atacağız. Bu ve benzeri hamlelerle borda üretici rolümüzü teknoloji geliştiren lider ülke rolüne doğru evireceğiz."

"BORON, 23 bin ton satış rakamına ulaştı"

Dönmez, bugün itibarıyla bor ürünlerinin sahip olunan güçlü lojistik altyapı ile 100’den fazla ülkede 2 bin 800’den fazla müşteriye zamanında ve yüksek kalitede ulaştırdıklarını ve dünyanın dört bir yanındaki ağlarını her geçen gün daha da geliştirdiklerini söyledi. Bu kabiliyet sayesinde geçen yıl borda bir rekor kırarak 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Dönmez şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 2 milyon 450 bin tonluk satış gerçekleştirerek dünya bor pazarındaki lider rolümüzü de güçlendirmiş olduk. Bu yıl temmuz sonu itibarıyla toplam bor satışımız 1 milyon 100 bin tonu aşmış durumda. Öyle ümit ediyorum ki yine geçtiğimiz yıldaki rakamlara yakın bir satışı bu yıl yapmış olacağız. Ayrıca yerli temizlik ürünümüz BORON, 23 bin ton satış rakamına ulaştı. Milletimiz kendi içinden çıkan ve 'önce sağlık' diyen ürünümüze büyük teveccüh gösterdi. BORON toz ve sıvı temizlik ürünlerimizin lansmanını da inşallah ekim ayı içerisinde yapmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz tozu yapmıştık, şimdi mühendislerimizin de çalıştığı sıvı deterjan, sıvı temizlik ürünlerine doğru bir eğilim var. Onun da inşallah önümüzdeki ekim, kasım ayı içerisinde lansmanını yapacağız. BORON artık beyazlar ve renkliler şeklinde iki çeşit olarak üretilecek."

- BOR ÜRÜNLERİNİ PTT TAŞIYACAK

Dönmez, borda ürün sunumu ve hizmet kalitesini artırmak için sektörler arası iş birliklerinin önemli olduğunu dile getirdi. PTT AŞ ile yapılacak iş birliğiyle güçlerine güç katacaklarını ifade eden Dönmez, şunları söyledi: "Eti Maden ve PTT AŞ arasında gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle önemli bir kalite, zaman ve maliyet avantajı yakalamış olacağız. İnanıyorum ki bu birliktelik ülkemize ve milletimize önemli katkılar sunarak önümüzdeki yıllarda da devam edecek. İş birliğimiz, bor ürünlerinin fabrikadan limanlara taşınması, birbirinin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki iş makineleri, kara, deniz ve demir yolu ekipmanlarıyla gerçekleştirilen iş paketlerini ve her türlü personele dayalı hizmet alımlarını kapsayacak şekilde genişletildi."

- BOR, SANAYİNİN TUZU OLARAK BİLİNİYOR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de "sanayinin tuzu" olarak bilinen borun yaklaşık 100 ülkede, 380 destinasyona zamanında ulaştırılmasının kendileri için çok önemli olduğunu ve lojistiğin de bu sürecin en önemli ayağını oluşturduğunu belirtti. Eti Maden'in standart bir kamu kurumu olmadığına işaret eden Keleşer, "Eti Maden yaklaşık dünyada 5 bine yakın müşteriye ürünlerini ulaştırmaktadır. Eti Maden'in cirosunun yüzde 98'i ihracattır. Bu ihracatı gerçekleştirirken, bütün ekip arkadaşlarımız, bütün yöneticilerimizle cansiperane çalışıyoruz." diye konuştu.

AA