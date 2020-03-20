Mikro adımlar sürecek! İstihdam ağırlıklı yeni paketler yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı ‘Anadolu Ajansı Özel Yayını’nda önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüse karşı açıklanan ve ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ adını taşıyan paketin devamının geleceği sinyalini verdi. “Kimseyi mağdur etmeyiz” diyen Albayrak kısa çalışma ödeneğinin istihdam amacıyla esnetilebileceğini söyledi. İhracat ve turizme dönük de yeni paketlerin olacağını anlatan Albayrak tükitiuci kredilerinde de yeni adımlar atabileceklerini söyledi.

TÜM ESNAF DESTEKLENECEK

Albayrak, Türkiye olarak işin sağlık ve ekonomik boyutunu yakından takip ediyoruz. Bu dinamik bir süreç, bu sürecin etkilerini kimse kestiremediği için dinamik bir şekilde yakından takip edeceğiz” dedi. Önceki gün açıklanan ekonomik paketin süreçten etkilenen her ölçekteki tüm kurumlara bir cansuyu olduğunu ifade eden Albayrak “Bu manada baktığınızda 100 milyar liralık paket. Likidite açısından sorunumuz yok. 3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL likidite olacak. Küçük esnaflar prim desteklerinin tamamından faydalanacak” dedi.

ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE AYAR



İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebileceğini açıklayan Albayrak, “Birçok sektörün İşsizlik Fonu üzerinden kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanacak. İşsizlik Fonu bugünler için var. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili meclise maddeningöndererek esnetilmesi konusu” dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL ESNETİLECEK?



Prime esas kazancı 2.943 lira olan bir asgari ücretliye ödenen kısa çalışma ödeneği halen 1752 lira. İşçinin kısa çalışma ödeneği alabilmesi için 120 gün hizmet akdi ve son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Ancak ağırlıklı turizm sektörü olmak üzere bazı sektörlerde bu prim şartını karşılamak imkansız görünüyor. Yapılacak düzenleme ile bu şartın esnetilmesi planlanıyor.

EN HAZIRLIKLI ÜLKEYİZ



Türkiye böyle bir küresel sürece belki dünyada en hazırlıklı ve en tedarikli, alt yapı itibarıyla en güçlü giren ülkelerden biri. Türkiye’nin IMF’lik bir durumu yok. Türkiye’nin IMF’ye de ihtiyacı yok.

Şu anda bütçe riski yok, Türkiye ekonomisi bu süreçten en pozitif çıkan ülke olacak. Ben, beklenti olarak Türkiye ekonomisinde şu an için bir risk görmüyorum.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK



Sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını aktaran Bakan Albayrak “Dikkatli ve tedbiri elden bırakmadan ilerleyeceğiz” dedi. Bakan Albayrak, özel durumlar dışında kamuda evden çalışma olmayacağını söyledi.

HİÇ KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYİZ



İş korona pandemisinden korku pandemisine gittiği için öngörülemezlik var. Avrupa’da salgından daha çok korku salgını var.

“Marketler yağmalanmış” diyorlar. Gidiyorum markete dünya kadar ürün var.

Hiçbir şeyin sonu yok. Devlet olarak bilançonuz var, gelir gider var. Bu planı bir şekilde işleteceğiz. Makul olan talepleri sonuna kadar yürütmek zorundayız.

İç talep noktasında üretimi iç piyasaya yönlendireceğiz. Turizmde kampanyalar yapabiliriz.

İhracat ve turizmde gerekirse yeni paketler olacak.

Pakete dahil olmak için madencilik, mobilya gibi sektörlerden talep geliyor, bunlara çalışıyoruz.

Reel sektörde bu süreçten hakiki manada etkilenen hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz.

Kamu bankaları çok güçlü bir şekilde sahada olacak.

Ödeme zincirinin kırılmaması için kurumlar çalışıyor.

Tüketici kredileri çerçevesinde de gerekirse adımlar atılır.