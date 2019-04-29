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  3. Mihayev: Türkiye Rusya'nın diğer silahlarıyla da ilgileniyor

Mihayev: Türkiye Rusya'nın diğer silahlarıyla da ilgileniyor

Mihayev: Türkiye Rusya'nın diğer silahlarıyla da ilgileniyor

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye'nin S-400 anlaşmasından sonra Rusya'nın diğer silahları ile de ilgilendiğini söyledi.

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2019'a katılım ile ilgili paylaşılan mesajında Türkiye ile savunma sanayi alanındaki işbirliğine de değindi. 
 
Türkiye ve Rusya arasında askeri-teknik alandaki iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miheyev, ''Ankara, çeşitli menzillerde Rus hava savunma sistemleriyle ve bunların yanı sıra, tanksavar gibi diğer silah istasyonlarıyla da ilgileniyor.'' dedi.
 
Mihayev, iki devletin "liderleri arasındaki yapıcı diyalog" nedeniyle, Rusya ve Türkiye 'nin yabancı rakiplerin ikili askeri işbirliklerine karışma girişimlerini engellemeyi başardıklarını vurguladı.
 
Rosoboronexport CEO'su daha önce de, Türkiye'nin Amerikan F-35’ler yerine Rus jetleri satın almakla ilgilenebileceğini, konuşmaya hazır olduklarını belirtmişti.

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