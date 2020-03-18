Meyve-sebzede 'seç-al' yasaklansın

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, tüm sebze ve meyve satışlarında tezgahtarların steril eldiven kullanmasının sağlanması ve vatandaşa ‘seç-al’ şeklindeki satışın yasaklanmasını istedi. Doğan “Malum virüs salgını var. O yüzden meyvelerin seç-al yöntemiyle alınması yasaklanmalı” dedi.