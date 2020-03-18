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  3. Meyve-sebzede 'seç-al' yasaklansın

Meyve-sebzede 'seç-al' yasaklansın

Meyve-sebzede 'seç-al' yasaklansın

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, tüm sebze ve meyve satışlarında vatandaşa ‘seç-al' şeklindeki satışın yasaklanmasını istedi.

Antalya Ticaret Borsası  Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, tüm sebze ve meyve satışlarında tezgahtarların steril eldiven kullanmasının sağlanması ve vatandaşa ‘seç-al’ şeklindeki satışın yasaklanmasını istedi. Doğan “Malum virüs salgını var. O yüzden meyvelerin seç-al yöntemiyle alınması yasaklanmalı” dedi.


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