Meyve sebzede 'seç-al' dönemi bitti

YELDA GÖKDAĞ



Meyve sebze satışlarında çoğunlukla yapılan ‘seç-al’a koronavirüs önlemi geldi. Bu konuda son döremde talepler artmıştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirterek, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıkladı. Bakan Pekcan’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

HASSASİYET GÖSTERELİM



“Yeni tip koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik de bazı tedbirler aldık. Bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatı gönderdik. Virüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşların alınan tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi önem arz ediyor.”

İŞTE ALINAN ÖNLEMLER



• Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.

• Belediyelerce pazar yerleriyle toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek, gerekli tüm hijyen önlemleri alınacak.

• Pazar yerlerinde tezgah aralıkları geniş tutulacak.

• Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes hijyen kurallarına uygun davranacak.

• Öte yandan Pekcan, şirket genel kurulları için bazı tedbirler alındığını kaydetti. Pekcan, yönetim organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının ileri bir tarihte yapılmasına imkan tanındığını bildirdi.